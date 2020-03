Altes Refektorium in Geldern : Kultur und Gastronomie im Klosterkeller

Geldern Das alte Refektorium, das Gewölbe unter dem früheren Berufskolleg am Ostwall in Geldern, wird zur Kulturbühne. Zudem wird der Raum auch gastronomisch genutzt. Das Restaurant Thomas kann dort Gesellschaften von bis zu 120 Personen bewirten.

Noch ist der Umbau in vollem Gange, läuft alles nach Plan kann ab Mitte August dort gegessen werden. Rund 250.000 Euro investiert die Stadt Geldern, auch in die Nebenräume wie Künstlergarderobe und Toiletten. Beim Verkauf des Berufskollegs für den Edeka-Neubau und das Haus der Diakonie hatte sich die Stadt vertraglich als Nutznießer für das Gewölbe festschreiben lassen. Bürgermeister Sven Kaiser ist überzeugt, Kultur, Vereinen und den Gelderner Bürgern einen besonderen Ort für Treffen und Veranstaltungen zur Verfügung stellen zu können. „Dass wir zudem das gastronomische Angebot in der Innenstadt ausweiten können, ist natürlich ein weiterer Gewinn für die Stadt“, so der Verwaltungschef beim Ortstermin. Das Refektorium war der Speisesaal und ist der einzig erhaltene Teil des Klosters Nazareth, das Anfang des 15. Jahrhunderts in Geldern gegründet wurde. Das Gemäuer hat die Jahrhunderte überdauert und gehörte zuletzt zum Berufskolleg. Nun werden dort bald Hochzeiten und runde Geburtstage gefeiert werden. Daniel Thomas ist Vertragspartner der Stadt Geldern und hat sich bereits eine mobile Küche bauen lassen, um seine Gäste dort zu bewirten. Denn es geht nicht um reines Catering: Im oder besser vor dem Refektorium soll frisch gekocht werden. Daniel Thomas: „Wir werden auch hier den Stil des Restaurants Thomas bieten. Das heißt: eine gehobene, nachhaltige und durchaus klassische Küche.“ Neben Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagen, Galas oder Firmenevente kann er sich auch vorstellen, Menü-Abende zu besonderen Themen dort anzubieten. Fest geplant ist bereits der Silvesterabend. Sein Personal will Thomas aufstocken, sodass er sein Restaurant an der Issumer Straße weiter betreiben kann, auch wenn Gäste im Refektorium bewirtet werden.