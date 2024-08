Zwei Rinder waren ausgerissen „Kuh“ler Einsatz für die Polizei in Geldern

Polizisten erleben in ihrem Alltag ja eine Menge, aber der Einsatz am Mittwochabend war für zwei Beamte dann schon ein ganz spezieller. Um 18.25 Uhr hatte ein Landwirt die Polizei alarmiert, weil zwei seiner Kühe ausgebüxt waren. Nicht ganz ungefährlich, denn der Hof liegt in unmittelbarer Nähe der Straße Am Mühlenwasser, die viel befahren ist. Zudem liegt der Bereich in einer Kurve, die schlecht einzusehen ist.