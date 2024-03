Sonniger Start ins Wochenende Der Frühling ist im Gelderland angekommen

Am vergangenen Sonntag hat der Frühling einmal so richtig angeklopft im Gelderland. Mit bis zu 18 Grad und ganz viel Sonne war es richtig schön draußen im Freien. Das hat der Natur offenbar einen richtigen Schub gegeben, denn auch wenn es danach unter der Woche wieder merkbar frischer wurde, sprießen die Knospen und Blüten vieler Pflanzen nur so um die Wette. Neben den klassischen Frühblühern wie Krokus, Narzisse und Schneeglöckchen gibt es an den Bäumen und in den Beeten viele weitere farbenprächtige Blüten zu entdecken, beispielsweise von Hyazinthe, Kleines Immergrün, Magnolie oder Scharbockskraut.