FDP Geldern stellt Anfragen an die Verwaltung Beschwerden über Zustand der Reitwege

Der Zustand der Reitwege in und um Geldern ist bereits seit längerer Zeit ein Thema, das die FDP zuletzt im Herbst 2022 aufgeworfen hat. „Es hat verstärkt Beschwerden aus der Reiterschaft über den Zustand und die Beschilderung der Reitwege gegeben, weshalb wir neben einer besseren Pflege in unserem damaligen Antrag angeregt haben, dass sich die Stadt Geldern auf Kreisebene dafür einsetzen soll, die seit 2018 gültige Allgemeinverfügung zu kippen“, so Moritz Albiez, der für die Fraktion im Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften sitzt. In der Anfrage wollen die Liberalen nun von der Verwaltung wissen, wie sich die Einnahmen aus der Reitabgabe in den vergangenen Jahren entwickelt haben und in welcher Höhe die Verwaltung wiederum Mittel bei der Bezirksregierung für die Pflege der Reitwege abgerufen hat.