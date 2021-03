Kunstwerke zu den Sommerferien : Nicht der richtige Zeitpunkt für Kreativ-Wettbewerb

Geldern Die BiG wollte für Kinder einen kreativen Anreiz schaffen, sich von der Corona-Pandemie abzulenken. Doch die Stimmungslage ist durchwachsen.

Einen Kreativ-Wettbewerb für Kindergärten und Schulen (bis Klasse 10), wie ihn sich die BiG – Bürger für Geldern in der Corona-Zeit gewünscht hatte, wird es wohl nicht geben. Unter dem Motto „Mein größter Wunsch für die Sommerferien“ sollten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die entstandenen Kunstwerke an die Verwaltung schicken, wo sie dann von einer Jury bewertet und ausgezeichnet worden wären. So die Idee. Michael Görtz (CDU) sagte in der letzten Schulausschuss-Sitzung, er halte es nicht für den richtigen Zeitpunkt. Die Stimmungslage sei „sehr durchwachsen“. „So ein Wettbewerb setzt die Einrichtungen eher unter Druck“, pflichtete ihm Doris Keuck (SPD) bei. Die Zeit für Unterricht sei so schon knapp bemessen. Zustimmung gab es von dem Grünen Stefan Kierek. „Die Schüler müssen auch mal was anderes machen“, sagte er. Er wisse schon, dass man mit der Aktion nicht alle Kinder erreichen könne, aber es sei eine nette Abwechslung. Fee Christiana Plaumann von der BiG bot noch an, den Wettbewerb mit ihren Parteikollegen selbst in die Hand zu nehmen, um die Verwaltung zu entlasten, doch das wurde von Julian Leeder (CDU) als „Parteiarbeit an Schulen“ bezeichnet.