Pfarrkirche St. Maria Magdalena Konzert für Cello und Orgel in Geldern

Helga Löhrer, Violoncello, begann bereits mit 16 Jahren ihr Hochschulstudium bei Professor Klaus Heitz in Aachen und Köln. Sie setzte es bei Professorin Irene Güdel in Detmold und Professor Christoph Richter in Essen fort. Ihr Konzertexamen legte sie mit Auszeichnung bei Mirel Iancovici in Maastricht ab. Danach folgte ein Kammermusikstudium in Antwerpen.