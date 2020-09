Kommentar Unsere Woche : Von der Bürde der absoluten Mehrheit

Meinung Das Gelderland ist weiterhin eine CDU-Hochburg, in allen Räten ist die CDU die stärkste Kraft, in den Bezirken hatten reihenweise die Christdemokraten die Nase vorn. Trotzdem kann es nicht der Anspruch der CDU sein, sich mit zweistelligen Verlusten abzufinden.

Allen Unkenrufen zum Trotz: Das Gelderland ist weiterhin eine CDU-Hochburg, in allen Räten ist die CDU die stärkste Kraft, in den Bezirken hatten reihenweise die Christdemokraten die Nase vorn, sieht man von lokalen Besonderheiten wie Wankum ab. Und trotzdem kann es nicht der Anspruch der CDU sein, sich mit zweistelligen Verlusten abzufinden.

Hat die CDU in Geldern etwas anders gemacht? Sie ist nach leichten Verlusten vor sechs Jahren wieder auf dem Niveau von 2009. Vielleicht ist es die Bürde der absoluten Mehrheit, von der man in Geldern schon länger „befreit“ ist, die es manchmal schwer macht, nach der Einigung in der eigenen großen Fraktion noch auf die Ideen anderer und die Bedenken der Bürger einzugehen. Die intensiven Debatten — und die gibt es immer wieder — spielen sich leider oft nur hinter verschlossenen Türen in den Fraktionssitzungen ab und sind nicht transparent. Nach außen wird dann Einigkeit demonstriert und damit Frust aufgebaut, weil man in Ausschüssen und Rat nicht mehr beweglich ist.