Kommentar : Außergewöhnlich und richtig

Meinung Geldern Das ist eine Ansage: 150.000 Euro kommunaler Mittel zur direkten Förderung von Handel- und Gastronomie sind ein außergewöhnlicher Vorschlag.

Aber wir leben auch in außergewöhnlichen Zeiten. Und auch wenn die 15 Euro pro Person vielleicht nicht große Umsätze in neuem Maße generieren, so ist es doch ein gutes Signal, zu zeigen, dass Stadt und Bürger gemeinsam etwas zur Belebung ihrer Stadt tun wollen. Wenn dabei auch noch das schon immer gut funktionierenden Gutscheinsystem des Werberings zusätzlich digitalisiert wird, umso besser.