Biergarten in Geldern Das sind die nächsten Open-Air-Events am Holländer See

Spätestens nach den Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft in schönster Naturatmosphäre dürfte sich der Biergarten am Holländer See als lohnenswerte Ausflug-Location oder um einfach einen lauen Sommerabend ausklingen zu lassen, herumgesprochen haben. Daniel Thomas, der Betreiber des Biergartens und seine Partnerin, Caroline Richter, ruhen sich auf ihren Lorbeeren aber nicht aus und lassen sich weitere Ideen einfallen, um ihren Besuchern was zu bieten und für Abwechslung und Amüsement zu sorgen.