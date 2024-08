Raten am Holländer See In 80 Fragen auf den Kneipenquiz-Thron von Geldern

Geldern · Der Quizabend unter freiem Himmel im Biergarten am Holländer See lockte 56 Rateteams an, die in geselliger Runde um die Wette rätselten.

08.08.2024 , 16:00 Uhr

56 Rateteams nahmen teil. Foto: Spütz/Heinz Spütz

Von Heinz Spütz