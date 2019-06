Stelle für Umwelt : Geldern sucht Klimaschutzmanager

Geldern Alle Aktivitäten für eine grünere Stadt sollen in einer Stelle gebündelt werden. Auch die Forderungen der „Fridays for Future“-Demo stehen noch zur Debatte. Eine erste Änderung gibt es bereits: Einwegbecher sollen bald tabu sein.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Damit in Geldern mehr Pflanzen und Blumen blühen, damit möglichst wenig Müll auf den Straßen liegt und wenig Energie verbraucht wird, damit auch die Kleinen lernen, wie Klimaschutz funktioniert, soll es in der Verwaltung eine Person geben, die das alles in die Hand nimmt. Die Stadt hat eine „Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit“ ausgeschrieben.