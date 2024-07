Younggeun Yoon in Geldern Sommerliches Klavierkonzert in der Heilig-Geist-Kirche

Schon im Alter von sechs Jahren entdeckte Yoon seine Leidenschaft für das Klavierspiel. Nach seinem Studium an der renommierten Yonsei Universität in Seoul setzte er seine Ausbildung bei Professor Richard Braun an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln fort, wo er sich seit 2006 engagiert. Im Jahr 2009 schloss er erfolgreich mit Diplom ab und vervollkommnete sein Können im Jahr 2012 mit einem Konzertexamen.