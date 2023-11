Aktion in Geldern Kita-Kinder schmücken Weihnachtsbäume auf dem Markt

Der 1. Dezember stellt in etwa die Halbzeit des Winterevents dar, das bereits seit dem 11. November geöffnet ist. „Heiß auf Eis“ in diesem Jahr besonders lange. Schluss ist erst am dritten Advent, der dieses Mal am Sonntag, 17. Dezember, ist. Die Besucher können sich also noch auf knapp drei Wochen Winterspaß freuen.