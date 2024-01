Förderung durch Leader-Region Kita Am Rodenbusch freut sich über neuen Pavillon

Im Rahmen der Kleinprojekte-Förderung können so jeweils 80 Prozent der Projektgesamtkosten gefördert werden, 20 Prozent übernimmt der jeweilige Projektträger als Eigenanteil selbst. Der neue Pavillon der Kita Am Rodenbusch konnte so mit rund 12.000 Euro Leader-Mitteln gefördert werden. Knapp 3000 Euro übernahm der Förderverein der Kita Am Rodenbusch selbst.

Neben dem Projekt der Kita „Am Rodenbusch“ konnten 2023 weitere elf Projekte über die Leader-Kleinprojektförderung realisiert werden.