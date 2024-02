Tragisches Unglück in Geldern Kind stürzt aus dem sechsten Stock in die Tiefe

Ein tragischer Unfall hat am Samstagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Wie die Polizei berichtet, war ein Kind an der Straße Am Bollwerk aus dem Fenster gefallen. Das sechsjährige Kind stürzte sechs Stockwerke in die Tiefe. Dabei zog es sich schwere Verletzungen zu. Die Rettungskräfte wurden alarmiert, die das Kind vor Ort versorgten. Danach wurde es in ein Krankenhaus gebracht.