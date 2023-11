Unfallschwerpunkte im Süden des Kreises Kleve Neue Überholverbote auf Bundesstraßen

Der Kreis Kleve hält aktuell einen traurigen Rekord. 23 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen im Kreisgebiet ums Leben gekommen, mehr als in jedem anderen Kreis oder jeder anderen Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Und das nicht auf die Einwohner umgerechnet, sondern in absoluten Zahlen. Besserung ist vorerst nicht in Sicht, denn auch in diesem Jahr sind bis Mitte November bereits wieder 20 Verkehrstote zu beklagen.