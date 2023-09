Spätsommer im Gelderland So lange haben die Freibäder und Badeseen noch geöffnet

Eyller See Im Strandbad in Kerken haben die Gäste am längsten die Möglichkeit, unter freiem Himmel schwimmen zu gehen. „Bis zum 31. Dezember“, antwortet Betreiber Heiko Jürgens auf die Frage, wie lange denn in diesem Jahr noch geöffnet sei. Er schiebt als Erklärung hinterher: „Wir haben immer geöffnet für die Triathleten, die zum Trainieren kommen.“ Darüber hinaus sei aber auch jeder andere Badegast willkommen. Strandbad, Strandcafe und Hundewiese sind täglich geöffnet von 10 bis 20 Uhr. Einzige Einschränkung: ab November erst ab 12 Uhr. Auch ohne Schließung gibt es am Eyller See einen kleinen Abschluss der eigentlichen Badesaison. Von Samstag, 30. September, bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober, findet am langen Wochenende vier Tage lang ein großer Flohmarkt statt, zu dem sich auch noch Trödler anmelden können. Informationen dazu findet man unter www.eyllersee.de.