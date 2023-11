Aktionstag Suchtberatung im Kreis Kleve Diakonie hilft abhängigen Menschen

Zum deutschlandweiten Aktionstag Suchtberatung am Donnerstag, 9. November, schildert Petra van Bergen, Fachbereichsleiterin der Sozialen Dienste bei der Diakonie im Kirchenkreis Kleve, eine von vielen Beratungssituationen, die sie im Haus der Diakonie in Geldern erlebt: „Eine Frau, Mitte 30, wird schon längere Zeit beraten. Ihr Leben war bislang erfolgreich. Sie hatte eine eigene Wohnung, einen gut bezahlten Job, Hobbys und Freunde. Trotzdem war da immer etwas, das ihre Stimmung drückte. Schon als Jugendliche hatte sie gemerkt, dass Kiffen ihre Stimmung aufbessert. Anfangs rauchte sie nur hin und wieder. Der Wunsch nach einem Joint kam immer häufiger. Zunächst rauchte sie abends, irgendwann bereits vor der Arbeit, später auch zwischendurch. Dann ließ es sich nur noch schwer steuern. Ihr Antrieb litt darunter. Sie zog sich immer mehr zurück und stand manchmal nicht auf, um zur Arbeit zu gehen.“ Es wissen viele suchtkranke Menschen, dass sie Hilfe bräuchten, scheuen aber den Schritt, trauen sich nicht. „Wir verurteilen niemanden“, so van Bergen, „denn wir wissen, es kann jeden treffen“.