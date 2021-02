Glückwunsch: Gelderns erste Draak-Tochter hat Geburtstag : Kathi von der Weydt wird heute 85

Gelderns erste Drachentochter wird heute 85: Katharina „Kathi“ von der Weydt. Foto: Norbert Prümen

Veert Die langjährige Awo-Vorsitzende und Ratsfrau war die erste Draak-Preisträgerin.

Wenn die nächste Generation der Gelderner Originale gesucht wird, kommt man an ihr nicht vorbei: Kathi von der Weydt ist jahrzehntelang eine Institution gewesen in Geldern. Von 1977 bis 2015 war sie die Awo-Vorsitzende in der Stadt, lange Zeit stellvertretende Vorsitzende im Kreisverband. „Die Awo war mein Leben“, sagt sie auch heute noch. Und Geldern Nikolausmarkt konnte sich niemand in der Stadt ohne die frisch gebackenen Waffeln von ihr am Awo-Stand vorstellen. Das zielstrebige Engagement der zweifachen Mutter begann mit einem Saft- und Obststand bei der Straßenparty. „Damals habe ich 400 Mark eingenommen. Die Reaktion aus meinem Umfeld war: Du bist die Richtige als Awo-Vorsitzende!“

Solche Anekdoten wird man heute reihenweise hören, denn Kathi von der Weydt hat viel zu erzählen. Sie wird heute 85 Jahre alt. Katharina von der Weydt spricht von sich selbst lachend als „alter Drache“. Und das völlig zu Recht. Sie war die erste Drachentochter, die in Geldern mit dem „Gelderschen Draak“ ausgezeichnet wurde. Und seit 1986 ist sie immer noch aktiv dabei und singt mit Begeisterung im Kreis ihrer Nachfolgerinnen für die nächste Draak-Preisträgerin. Doch der Draak ist nicht ihre einzige Auszeichnung: 1994 bekam sie das Verdienstkreuz der Bundesrepublik, 2008 den Ehrenamtspreis „Dä Geldersche Wend“.

Geboren wurde sie in Helrad bei Eschweiler. Aufgewachsen ist sie in Vorst bei Kempen, nachdem das Haus den Braunkohlebaggern zum Opfer fiel. Sie lernte ihren Mann Heinz von der Weydt kennen. Mit ihm führte sie eine Gaststätte in Lobberich.

1963 zogen sie wegen der Arbeit ihres Mannes nach Geldern. Sie gab Strickkurse bei der Volkshochschule und engagierte sich auch politisch. Ihr Engagement galt auch der SPD. Sie war von 1977 bis 2004 für die SPD im Gelderner Stadtrat. Erst kürzlich zeichneten die Sozialdemokraten sie für 50 Jahre Mitgliedschaft aus. „Sie ist eine Kämpferin und hat sich immer für die Armen in der Gesellschaft eingesetzt“, beschreibt ihre Familie die Jubilarin. Sie hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder.