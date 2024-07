Burgstraße in Geldern Kasten zählt Verkehrsteilnehmer an Unfallstelle auf der B58

An der Kreuzung Burgstraße / B 58 in Geldern kommt es immer wieder zu schweren Unfällen: Im März wurde dort ein Radfahrer so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Ende April wurde ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt. An dieser Kreuzung hing vor knapp zwei Wochen ein kleiner, schwarzer Kasten, angebracht an einem Straßenschild. Dieser Kasten soll dazu beitragen, dass die Kreuzung irgendwann etwas sicherer wird.