Geldern feiert : Füße im Sand, Cocktail in der Hand

Am Freitag- und Samstagabend von „Geldern Karibisch“ tauchten Bands mit Live-Musik den Stadtstrand in karibische Stimmung. Foto: Dirk Möwius

GELDERN Sportlich und musikalisch ging es bei „Geldern Karibisch“ zu. Vier Tage lang Strand mitten in der Stadt.

Rechts und links Cafés, Geschäfte und Restaurants und mittendrin eine Sandfläche, umgeben von Tischzeltgarnituren und Palmen. Dieses Bild bot Geldern von Donnerstag bis Sonntag und zelebrierte damit zum dritten Mal „Geldern Karibisch“.

Eines der Highlights stellte das Beachvolleyball-Turnier am Samstag dar, bei dem sowohl professionelle als auch Hobby-Volleyballer gegeneinander antraten. „Wir wollen damit erreichen, dass die Volleyballer Spaß haben“, erklärte Veranstalter Simon Stemmer. „Wann kann man schon mal in der Innenstadt Beachvolleyball spielen?“ Diese Gelegenheit nahmen vier Teams aus der Umgebung wahr und traten auf dem Gelderner Marktplatz gegeneinander an. Jedes Team spielte gegen jedes und den ersten Platz konnten „Rapunzels Geiselnehmer“ für sich entscheiden. „Das Schöne beim Beachvolleyball ist, dass es ein richtiges Fairplay ist“, lobte Stemmer die gute Wettkampfatmosphäre.

Für das Beachvolleyball-Turnier kamen Profis und Amateure auf dem Gelderner Marktplatz zusammen. Foto: Dirk Möwius

Info Ein Sandstrand auf dem Marktplatz Geschichte Erstmalig wurde das Event 2012 in Dortmund ausgerichtet und wird seit 2017 jährlich auch in Geldern veranstaltet. Live-Musik Am Freitagabend spielte die Band „Furumba“ und Samstagabend „Latino Total“.

Die lockere Stimmung war auch bei den Spielern zu erkennen. Raphael Neuendorf nahm mit seiner Frau an dem Turnier teil und schätzte die Möglichkeit, in einer einmaligen Kulisse Beachvolleyball zu spielen: „Wir haben diese Freizeitmöglichkeit wahrgenommen, weil es das in Geldern sonst nicht gibt“, erzählte Neuendorf. „Es macht Spaß, egal, ob man verliert oder gewinnt und die Location ist schön.“

Auch das Wetter spielte mit. Nach Regen vor zwei Jahren und der Hitzewelle im vergangenen, war das Wetter dieses Jahr ideal zum Volleyballspielen. Bei warmen Temperaturen und bedecktem Himmel ergaben sich gute Voraussetzungen zum Sporttreiben im Freien. Auch Niko Kolmans und Niklas Loeven traten bei dem Turnier an. „Wir sind schon beim Volleyballturnier in Sevelen angetreten und als wir erfahren haben, dass so etwas auch in Geldern stattfindet, haben wir uns entschieden hier mitzumachen. Sowas gibt es im Freien sonst nicht“, lobte Kolmans die Aktion, die von den Stadtwerken Geldern gesponsert wurde.

Angefeuert wurden die Teilnehmer von Familie, Freunden und Interessierten, die es sich auf den Bänken gemütlich machten und Cocktails schlürften. Unterstrichen wurde das karibische Flair noch durch südländische Musik, einem Eiswagen, einer Weinbar und vielem mehr.