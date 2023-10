Country-Linedance-Gruppe aus Kapellen „Thunder Boots“ feiern zehnjähriges Bestehen

Linedance ist ein Gruppentanz, bei dem die Tänzer in Reihen oder Linien stehen und synchron zu Musik choreografierte Schritte ausführen. Der Country-Linedance ist weitaus mehr als nur Tanzen; er schafft eine Gemeinschaft, die Menschen verschiedener Hintergründe und Altersgruppen miteinander verbindet. Thunder Gomes, der das Herz und die Seele der "Thunder Boots" ist, betont, dass "Country-Linedance nicht nur Tanz ist, sondern eine Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und Freundschaften zu schließen.“ Er sagt: „In den vergangenen zehn Jahren haben wir erlebt, wie unsere Gemeinschaft stetig gewachsen ist, und wir freuen uns auf eine noch blühendere Zukunft." Die Community wird immer größer. Es gibt bereits Gruppen in Goch, Issum, Kamp-Lintfort, Weeze, Neukirchen-Vluyn, und auch das Sportbildungswerk Kleve in Geldern bietet nun bereits im achten Jahr Linedance-Kurse mit Thunder Gomes an.