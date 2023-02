Suchscheinwerfer sorgte für Aufsehen Verfolgungsjagd in Geldern – Polizei sucht Verdächtigen mit Hubschrauber

Am Donnerstag gegen 23.10 Uhr bemerkte eine Streife einen verdächtigen Fahrzeugführer auf der Wettener Straße. Da die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zum Pkw passten, wollten die Beamten den Fahrer kontrollieren. Dieser reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens, entzog sich der Kontrolle und flüchtete. Er fuhr über die Straße „Am Mühlenwasser“ in Richtung Kapellen. Auf der Straße Am Geisberg bog der Fahrer in ein Waldstück ein. Die Streife verfolgte den mit zwei Personen besetzten grauen Renault Megane.