Rettungshubschrauber in Kapellen im Einsatz Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Nach Passieren der dortigen Linkskurve und vor der anschließenden Rechtskurve verlor der Issumer die Kontrolle über sein Motorrad. Er rutschte in den Grünstreifen und anschließend in ein Feld, wo die Maschine zum Stillstand kam. Durch den Sturz verletzte sich der 27-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.