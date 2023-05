Brand in Kapellen Anbau von Einfamilienhaus in Kapellen fängt feuer

Den Einsatzkräften war wohl zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist: Am Montagabend brannte eine Garage eines Einfamilienhaus in Kapellen. Noch bevor das komplette Haus Feuer fing, konnten die Flammen von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Beamten wurden gegen 21.40 alarmiert. „Vermutlich ist der Brand in der Garage entstanden und dann aufs Wohnhaus übergegriffen“, sagt André Bardoun von der Gelderner Feuerwehr, die gemeinsam mit den Löschzügen aus Sonsbeck, Veert und Kapellen angerückt war. Das Haus steht an der Straße Zitterhuck, in unmittelbarer Nähe zur Grenze zu Sonsbeck-Hamb.