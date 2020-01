Polizei sucht Zeugen : 25-Jährige in Geldern sexuell belästigt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Geldern Am vergangenen Freitag wurde eine junge Frau in Geldern in der Nähe des Bahnhofs durch einen Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, wurde am vergangenen Freitag (24. Januar) eine junge Frau in Geldern in der Nähe des Bahnhofs durch einen Unbekannten sexuell belästigt.

Die 25-jährige Frau war gegen 19.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem parallel zu den Bahngleisen verlaufenden Weg in Richtung Bahnübergang am Holländer See unterwegs, „als sich ihr ein Mann mit einem schwarzen Mountainbike in schamverletzender Weise in den Weg stellte“, teilt die Polizei mit.

Anschließend habe der Unbekannte auch noch begonnen, die Frau unsittlich zu berühren. Durch einen Tritt konnte die junge Frau den Unbekannten jedoch abwehren und anschließend wieder in Richtung Nierspark davonfahren.