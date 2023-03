Jugendoffiziere zu Gast am Lise-Meitner-Gymnsium Kann sich die Nato gegen Russland verteidigen?

Nach einer intensiven Debatte bleibt für die Schülerinnen und Schüler der 9b, die in ihrer Klasse eine geflohene ukrainische Schülerin aufgenommen haben, vor allem die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft in Europa und der Welt, in der militärische Potenziale lediglich der Abschreckung dienen, aber nicht mehr zum Einsatz kommen.