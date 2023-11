Profi-Fotograf wird 85 Jens Schütte – der Mann hinter der Kamera

Wer den Namen „Schütte“ aus Geldern hört, bringt ihn sicher mit dem ehemaligen Fotogeschäft an der Ecke Markt und Bahnhofstraße in Geldern in Verbindung, der Wirkungsstätte von Christoph Schütte. Sein Sohn Jens Schütte hat sich zeitlebens ebenfalls der Fotografie verschrieben, allerdings mit einem anderen Wirkungskreis. Jens Schütte war zunächst Werbe- und Industriefotograf. Sein Fotogeschäft eröffnete er erst viel später in Geldern gegenüber der evangelischen Kirche.