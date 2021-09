Hilfsaktion : „Liebe lässt sich einpacken“

Geldern Weil Kinder in anderen Ländern nicht so viel haben, gibt es die Aktion Weihnachten im Schuhkarton schon seit vielen Jahren. Tanzlehrerin und Drachentochter Janine Ingenpass erzählt, warum sie seit 13 Jahren mitmacht.

„Liebe lässt sich einpacken“ und manchmal reicht dafür auch ein 30 mal 20 mal 10 Zentimeter großer Karton. So groß sind die Verpackungen, die an Kinder in alle Welt gehen, an Orte, in denen sonst kein oder kaum Weihnachten gefeiert wird, weil die Menschen dort nicht viel haben. Weihnachten im Schuhkarton nennt sich die Aktion, die Tanzlehrerin und Gelderns Drachentochter Janine Ingenpass unterstützt. Sie ist im 13. Jahr dabei. Die Geldernerin war schon mit den Kartons auf Reise und bei der Übergabe in einem osteuropäischen Land dabei. Sie weiß, dass die Päckchen, die hier gepackt werden, auch ankommen. Die Hilfsorganisation Samaritan’s Purse, die hinter Weihnachten im Schuhkarton steckt, ist aktuell auch im von der Flutkatastrophe betroffenen Ahrweiler im Einsatz. Weihnachten im Schuhkarton ist eine von vielen Aktionen, die es schon seit vielen Jahren gibt.