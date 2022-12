Aufnahme in Arbeitsgemeinschaft Geldern nun offiziell freundlich zu Radfahrern und Fußgängern

Die Auswahlkommission bewertete bei ihrer Bereisung insbesondere die Informationskampagne in den vorhandenen Fahrradstraßen (Bahnhofstraße, Friedrich-Spee-Straße) sowie den Umgang mit Umlaufsperren und „Pollern“ als positiv. Diese wurden an vielen Stellen entfernt, um die Durchfahrt zu vereinfachen oder – dort, wo sie erhalten werden mussten – für eine bessere Erkennbarkeit markiert. Zum Beispiel an der Mecklenburger Straße oder am Rathaus-Park. Als städtebaulich und funktional gelungen lobte die Kommission eine Unterführung für Radfahrende und zu Fuß gehende, die eine Wohnsiedlung mit der Innenstadt verbindet (Bahnunterführung am Gelderner Bahnhof).