Auskiesung am Heidesee Ist der Wassersport in Geldern in Gefahr?

Seit Jahrzehnten produziert die Welbers Kieswerke GmbH am Heidesee in Geldern Rheinsand und Rheinkörnung. Wie lang genau das Unternehmen dort bereits mit der Auskiesung beschäftigt ist, weiß niemand so genau. Lange genug jedenfalls, dass der Heidesee im Volksmund eher als Welbers See bekannt ist. 2028 soll Schluss sein. Dann läuft die Auskiesungsgenehmigung aus, und Welbers zieht sich von dem See zurück. Bis dahin soll auch die Renaturierung des Geländes abgeschlossen sein.