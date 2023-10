Infotag am Berufskolleg Liebfrauenschule Geldern Berufs- und Studientipps nicht nur von Zweibeinern

Ganz plastisch ging es dabei zum Beispiel bei Rita Singh zu, die als operationstechnische Assistentin von ihrem Alltag aus dem OP berichtete, bevor Schülerinnen dann selbst Hand anlegen konnten, um mit feinem OP-Werkzeug behutsam an Gazestreifen eine Naht vorzunehmen. Nicht nur im Klassenraum, sondern auch draußen standen hingegen die Rettungsassistentinnen, die einer Schülergruppe am Rettungswagen verdeutlichten, was bei lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen in der Schnelle geleistet werden muss.