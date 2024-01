Geldern in App „Stolpersteine Deutschland“ Digitales Erinnern an Opfer des Nationalsozialismus

Hilda Heymann wohnte am Nordwall 49 in Geldern. Nach einem – wahrscheinlich unfreiwilligen – Umzug nach Iserlohn wurde sie am 28. April 1942 von Dortmund in das Ghetto Zamość verbracht und dann weiter in das KZ Majdanek am Rande der polnischen Stadt Lublin deportiert, wo sie ermordert wurde. Sie wurde 44 Jahre alt. Ein Stolperstein vor ihrem früheren Zuhause erinnert an ihr Schicksal. Es ist nur ein Stein von vielen in Geldern, die an das Leben der Menschen erinnern, die unter den Nationalsozialisten verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden.