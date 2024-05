T-Kreuzung an B58 in Geldern Gefährliche Unfallstelle wird nun unter die Lupe genommen

Zwei schlimme Unfälle innerhalb von nur zwei Monaten haben in Geldern ein Thema wieder aktuell werden lassen, das bei den Bürgern seit Jahren eines ist: Die T-Kreuzung der Bundesstraße 58 im Bereich Venloer Straße mit der Burgstraße ist gefährlich. Am 2. März ist dort ein Radfahrer bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er wenige Tage später im Krankenhaus gestorben ist. Am 29. April kam es dort erneut zu einem Unfall mit einem Radfahrer, der lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. In diesem Fall gibt es gute Nachrichten. Der Mann ist außer Lebensgefahr, wie die Polizei in dieser Woche mitteilte.