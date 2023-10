Vorfall in Geldern Mann mit zwei Hunden schlägt Autofahrer ins Gesicht

Ein seltsamer Vorfall beschäftigt die Polizei in Geldern. Dabei geht es um eine Körperverletzung in der Karmeliterstraße. Wie eine Sprecherin der Kreispolizei berichtet, war dort am Samstag gegen 14 Uhr ein 62-jähriger Mann aus Geldern mit seinem Mazda unterwegs. Die Straße dort ist eine Einbahnstraße und sehr eng. Daher musste der Mann auch seinen Wagen abbremsen, weil mitten auf der Straße ein Mann mit zwei Yorkshire-Terriern lief. Er machte auch keine Anstalten, zur Seite zu gehen.