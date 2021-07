Großes Treffen der Hundefreunde : Die Westie-Mama aus Geldern

Linus und Jule sind der ganze Stolz von Evelyn Cappell. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern/Weeze Evelyn Cappell, Hundebesitzerin aus Geldern, plant das erste Westhighland-White-Treffen am Niederrhein. Das große Rudel trifft sich am 17. Juli in Weeze bei Jan an de Fähr. Cappell erklärt, warum Hunde so wichtige Begleiter sind.