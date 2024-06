8. bis 22. Juni in Geldern Großer Hüpfburg-Park ist zu Gast in Veert

Kurzfristig schlägt einer der nach eigenen Angaben größten mobilen Hüpfburg-Parks Deutschlands in Geldern seine Zelte auf, genauer gesagt in Veert an der Martinistraße 69a auf einem Gelände gegenüber dem ehemaligen Möbelzentrum an der Klever Straße, in dem sich nun Tedox und Polster Aktuell befinden.