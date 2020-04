Nachgefragt : Wie kann ich den Führerschein abgeben?

Kreis Kleve Home-Office statt tägliche Fahrten nach Düsseldorf. Eine ideale Zeit, um den Führerschein für vier Wochen abzugeben, weil der Bußgeldbescheid es so verlangt, dachte ein RP-Leser aus Geldern. Doch weder die Polizei noch das Straßenverkehrsamt wollten das Dokument annehmen.

Wir gaben die Frage an Elke Sanders, Pressesprecherin der Kreisverwaltung Kleve, weiter. „Tatsächlich steht zur Zeit entweder nur der Weg per Post zur Verfügung oder der Einwurf des Führerscheins samt Kopie des Bußgeldbescheids in den Briefkasten der Kreisverwaltung an der Nassauerallee in Kleve oder der Außenstelle des Straßenverkehrsamtes in Geldern. Die Kopie des Bußgeldbescheids ist wichtig, damit eine korrekte Zuordnung zum jeweiligen Vorgang erfolgen kann. Besonders im Hinblick darauf, da der Kreis Kleve auch so genannte Fremdführerscheine annimmt. Haben Personen, deren Wohnsitz im Kreis Kleve liegt, einen Bußgeldbescheid von einer anderen Behörde erhalten, kann der Führerschein mit Kopie des Bußgeldbescheids auch zur Bußgeldstelle des Kreises Kleve geschickt werden, um unnötige Fahrwege zu vermeiden. Die Wiederausgabe des Führerscheins erfolgt automatisch ebenfalls per Post. Da das persönliche Abholen zur Zeit leider nicht möglich ist, werden die Führerscheine ausnahmsweise per Einschreiben an die Betroffenen versandt. Viele Betroffene rufen vorher in der Bußgeldstelle an und fragen nach, wie die Abgabe des Führerscheins erfolgen soll. Eine Lösung haben wir bisher immer gefunden.“