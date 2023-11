Vortrag am Lise-Meitner-Gymnasium Geldern „Der Angriff der Hamas hat mir das Herz gebrochen“

Eva Weyl hat eine Mission. Seit sie von der Gedenkstätte Westerbork in den Niederlanden gefragt wurde, ob sie sich vortsellen könnte, als Sprecherin tätig zu werden, sieht sie es als ihre Aufgabe an, jungen Menschen zu erklären, wohin Hass, Neid, Intoleranz und Respektlosigkeit führen können. Sie selbst habe als Tochter jüdischer Eltern das Lager nur durch Zufall und mit viel Glück überlebt. Am Dienstag war die mittlerweile 88-Jährige aus Amsterdam nach Geldern gekommen, um rund 250 Schülern der neunten Klasse in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums ihre Geschichte zu erzählen. Es war ihr inzwischen elfter Besuch an der Schule.