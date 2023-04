Eva Weyl in Geldern zu Besuch „Werdet meine Zweitzeugen!“

Sie erzählte auch, wie sie sich in ihrer Jugendzeit nach dem Krieg während eines Freiburg-Besuchs in den Sohn eines stadtbekannten Nazis verliebte und schon damals nicht verstand, wieso er für die Verbrechen seines Vaters verantwortlich sein und ihr der Umgang mit ihm verboten werden sollte. Eine noch eindrucksvollere Geschichte aus jüngeren Tagen folgte: Zu einer Schülergruppe, vor der sie sprach, gehörte der Urenkel des Lagerkommandanten von Westerbork, Albert Gemmeker, einem zynischen Schreibtischtäter, welcher von Westerbork aus die Transporte in den sicheren Tod organisierte. Über den Urenkel nahm sie Kontakt zur Familie von Gemmeker auf. Sie traf dessen Tochter und führte lange, versöhnliche Gespräche. Gemmekers Enkelin, eine Grundschullehrerin am Niederrhein, ging mit ihr sogar auf Vortragsreise und schilderte das schwierige Verhältnis zu ihrem Großvater und ihre Betroffenheit über dessen Taten.