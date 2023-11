Hohe Pegelstände in Geldern und Weeze Starke Regenfälle führen zu Hochwasser an Niers und Fleuth

Deshalb ist der Wasserstand des Flusses in den vergangenen Tagen stark angestiegen. Der Pegel in Geldern, dessen Messungen der Niersverband auf seinen Internetseiten veröffentlicht, ist über die Marke von 1,50 Meter geklettert. Der offizielle Pegel Weeze, der vom Landesamt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) betrieben wird, gibt am Donnerstag einen Wasserstand von 1,72 Metern aus. Das ist noch nicht dramatisch, aber es ist der höchste Wasserstand an der Niers der vergangenen Jahre. Viele Felder und Wiesen entlang des Flusses stehen deshalb aktuell unter Wasser. Auch einige Rad- und Fußwege sind überflutet und können deshalb nicht befahren werden. Besonders hoch unter Wasser steht das Ponter Pädsche. Der Radweg zwischen Pont und Geldern unterquert die Bundesstraße 9 direkt neben der Niers. Derzeit kommt man auf dem Weg aber noch nicht einmal in die Nähe der Brücke. An der vor wenigen Jahren renaturierten Stelle ist die Niers planmäßig über die Ufer getreten. Enorme Wassermassen können sich dort und an vielen anderen renaturierten Bereichen ihren Weg in die breite Fläche bahnen. Ohne diese Ausweichflächen wären die aktuellen Wasserstände wohl noch deutlich höher.