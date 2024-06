Felder in Geldern-Pont überflutet Hochwasser an der kleinen Niers mitten im Juni

Nanu, was ist denn da an der kleinen Niers los? Das wird sich so manch ein Autofahrer gefragt haben, der am Mittwoch in Geldern auf der Straße Möhlendyck unterwegs war, die die Bundesstraßen 9 und 58 verbindet. Beim Blick aus dem Fenster fällt auf, dass die kleine Niers, die dort an der Justizvollzugsanstalt vorbeifließt, über die Ufer getreten ist. Das Bild erinnert an den Winter, als die Flüsse im Einzugsgebiet der Niers mehrere Male Hochwasser führten. Doch nun ist es Sommer und wieder sind die überfluteten Felder gut sichtbar und das trotz des dichteren Bewuchses. Der gelb-schwarze Pegel, der am Möhlendyck von der Brücke aus zu sehen ist, zeigt einen Wasserstand von 1,20 Metern an.