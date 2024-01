Jahresprogramm des Historischen Vereins für Geldern Viel Geschichte rund um Haus Ingenray

Eine Ausstellung über den Nieukerkener Kunst- und Glasmaler Karl Olie (1915 - 1987) ist vom 14. April bis zum 2. Juni auf Haus Ingenray zu sehen. „Normalerweise ist es schwierig, eine Ausstellung über Glasmalerei zu machen“, sagt der Stiftungsdirektor Matthias Schrör, „weil die Ausstellungsstücke naturgemäß nicht verfügbar sind.“ In diesem Fall habe aber der Neffe des Künstlers, Gottfried Olie, dafür gesorgt, dass der Stiftung über 200 Glasmalereien seines Onkels überlassen werden, außerdem mehr als 400 Entwürfe, Aufzeichnungen und Sichtbücher. Einige seiner Arbeiten sind in Kirchen in Schaephuysen, Nieukerk und Wankum zu sehen. Ausgestellt wird auch eine kleine Auswahl an Bildern, in denen Olie seine Erlebnisse im Krieg verarbeitet hat oder die er von Nieukerk und Umgebung malte sowie einen Brennofen aus dem Jahr 1936.