Geldern Doppelkonzert im Blues-Club

,,Ve‘ronique Gayot“ will mit ihrer Band das Gelderland und Deutschland erst noch erobern; bis dato gibt es erst wenige Auftritte und Mitschnitte von dem Quartett aus Frankreich. Insider wissen um ihre einzigartige Stimme, die im Rahmen der ,,Rockpalast-Serie“ zu erleben ist (Aufzeichnung aus 2020). Willi Teloo: „Diese Stimme verbreitet dermaßen viel Leidenschaft und rohe Energie, dass sie aus der Bluesszene nicht mehr wegzudenken ist.“ Bei ihren musikalischen Mitstreitern handelt es sich um Yannick Eichert an der Gitarre, Je‘rome Wolf am Bass und Je‘rome Spieldenner am Schlagzeug. Selbst wenn die drei überwiegend im Hintergrund agieren, brauchen sie sich trotzdem nicht zu verstecken. Jeder einzelne von ihnen ist ein ausgewiesener Meister an seinem Instrument. Kostproben davon liefert vor allem Gitarrist Yannick Eichert, der regelmäßig Gelegenheiten bekommt, seine virtuosen Fertigkeiten im Wechselspiel mit Ve‘ronique Gayots energiegeladener und kraftvollen Stimme zu zelebrieren. ,,Wer Spaß am Konzert mit der ,,Vanja Sky Band“ (am 3.2. an gleicher Stätte) hatte, wird auch am 20. April zufrieden nach Hause gehen“, da ist sich Willi Teloo vom CulturKreis Gelderland ganz sicher.