Frühjahrsputz-Fieber in Lüllingen

Viel Müll schütteten die Helfer in die bereitgestellten Gitterboxen. Foto: Norbert Prümen

Lüllingen Unter Corona-Bedingungen wurde die Müllsammelaktion des Natur- und Heimatvereins in Lüllingen in diesem Jahr sogar erweitert. Insgesamt kamen drei Kubikmeter an Abfall zusammen und einige Gegenstände, die noch zu gebrauchen waren.