Vogelschießen der St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft Heiner Janßen ist neuer Schützenkönig auf der Boeckelt

Die beiden ersten Preise nahm Lina Kempkens mit nach Hause. Über den dritten Preis freute sich Lotta Niersmann. Anschließend legten etwa 100 Mitglieder auf den „großen“ Vogel an. Die Preise verteilen sich wie folgt: Der 1. Preis (Kopf) ging an Manuela Kempkens, der 2. Preis (rechter Flügel) an Jürgen Wälbers, der 3. Preis (linker Flügel) an Nils Kempkens und der 4. Preis (Schwanz) an Annegret Kempkens.