Neuausrichtung in Geldern Emotionale Diskussion über Zukunft des Stadtmarketings

Die Diskussion um die Neuorganisation des Stadtmarketings nach dem Ende des Werberings in Geldern wird zuehmend emotionaler. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses präsentierte die Verwaltung eine Beschlussvorlage, in der die Ausschussmitglieder über die notwendigen Schritte zur Angliederung des Stadtmarketings an das Gelderner Gründerzentrum (GGZ) entscheiden sollten. Damit verbunden, teilte Bürgermeister Sven Kaiser mit, sei die Schaffung von mindestens zwei neuen Stellen: die Leitung der GmbH und eine Stelle, die die Veranstaltungen weiterführt, die vorher beim Werbering angesiedelt waren. „Und das wird wahrscheinlich nicht reichen. Wir werden einen Grundstock an Personal benötigen, um die Veranstaltungen auch durchführen zu können.“