Vorstellung im Auschuss für Wirtschaftsförderung : Valerie de Groot ist Gelderns neue Citymanagerin

Geldern Die 27-Jährige aus Kleve übernimmt die Aufgaben von Janette Heesen, die sich zurzeit in Elternzeit befindet. Ihr Ziel ist die Belebung der Innenstadt.

Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing hat sich Gelderns neue Citymanagerin Valerie de Groot (27) vorgestellt. Anfang November hat sie die Aufgaben von Janette Heesen übernommen, die sich in Elternzeit befindet. Die 27-Jährige aus Kleve kennt sich als ehemalige Schülerin des Berufskollegs der Liebfrauenschule, wo sie 2013 ihr Abitur bestanden hat, in Geldern aus. Ihre weitere Ausbildung schloss sie als „Bachelor of Arts“ zum Thema „Nachhaltiger Tourismus“ an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve ab und beendete ihr Studium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes in Saarbrücken als „Master of Arts“ im Freizeit-, Sport- und Tourismusmanagement, bevor sie berufliche Erfahrungen insbesondere in den Bereichen Marketing, Projekt- und Eventmanagement sowie Social Media sammelte.