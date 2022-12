Verabbschiedung des Gelderner Haushalts Grüne Haushaltsrede sorgt für Empörung

Zwei Jahre hat es im Gelderner Rat pandemiebedingt keine Haushaltsreden mehr vor Publikum gegeben. Am Donnerstagabend war es endlich wieder soweit. Stellenweise ging es sogar hoch her. Am Ende stimmten die Ratsmitglieder einstimmig für den Haushalt 2023, obwohl unterm Strich ein dickes Minus mit vielen Fragezeichen steht.