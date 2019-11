Baumschnittarbeiten in Geldern : Hartstraße am Wochenende für zwei Tage gesperrt

Hartstraße am Wochenende für zwei Tage gesperrt

Baumschnittarbeiten in Geldern

Ein früheres Bild der Hartstraße in Geldern. Foto: Seybert

Geldern Derzeit finden Pflegearbeiten an Straßenbäumen in der Gelderner Innenstadt statt. Betroffen ist davon auch die Hartstraße.

(RP) Wie die Stadt Geldern mitteilt, kommt für den Baumschnitt ein Hubsteiger zum Einsatz, sodass die Fahrbahn der Hartstraße am Samstag, 9. November, und am Sonntag, 10. November, für die der Verkehr gesperrt werden muss. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 1 und 47, und zwar jeweils von 7.30 bis etwa 17 Uhr. Sollten die Arbeiten vorher beendet sein, wird die Straße schon früher für den Verkehr freigegeben, sagt Stadtsprecher Herbert van Stephoudt. Um Verkehrsteilnehmer und Geschäfte möglichst wenig zu beeinträchtigen, finden die Arbeiten am Wochenende statt.